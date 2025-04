U-17 koondis lõpetas UEFA sõprusturniiri võiduga Aserbaidžaani üle

Eesti avavärav sündis 41. minutil, kui meeskond võitis palli, liikus kiiresti üles ja leidis paar võtmesöötu liini taha, vahendab kohtumise käiku jalgpalliliit. Pall toimetati värava ette, kus Artjom Timakov suunas selle kindlalt peaga võrku. Kohe teise poolaja alguses, 47. minutil duubeldas Eesti edu – nurgalöögi järgselt vormistas värava Ronald Sammul. Lõpptabamuse sai kirja Aserbaidžaan kohtumise normaalaja viimasel minutil.

Koondise peatreener Marko Pärnpuu sõnul sai otsustavaks distsiplineeritud kaitsetöö, millele lisandus palliga julge tegutsemine ja sirgjoonelisem rünnak. Ehkki Aserbaidžaan tuli julgelt pressingusse, näitasid mängijad rahu ja enesekindlust. "Vastane tuli julgelt ülevalt peale, aga me proovisime mängu rahustada ja hoida palli, ka lühemalt. Kõik andsid maksimumi – iga duell, palliga tegutsemine ja julgus oli täpselt nii nagu peab," sõnas peatreener.

Vaheajal keskendus Pärnpuu mängijatele tavapäraste taktikaliste juhiste andmisele. "Olime rahul, mida juba esimesel poolajal nägime ning esimene värav oli meie jaoks kindlasti vabanemine. Rääkisime, et vastane tuleb kaotusseisu tasa tegema ning kuidas siis kaitses ja rünnakul toimetada. Aga olime hästi valmis ning suutsime ise teise poolaja alguses vastu sutsata. Vastasel mingit turmtuld meie väravale ei tekkinud, sest olime kaitses tublid," rääkis Pärnpuu. Ta lisas, et teisel poolajal tekkis Eestil kontrarünnakutest veel mitu head võimalust, kuid paraku ei suudetud neid realiseerida.

Turniiri kokku võttes tõi peatreener kõige olulisema õppetunnina esile rahvusvahelise mängutempo tunnetamise. "Need mängud näitavad, kui kiiresti peab tegutsema – palliga, ilma pallita või vastu võtma otsuseid. Iga selline kogemus aitab paremini valmis olla. Minu jaoks oli oluline, et liikusime samm-sammult edasi ja täna nägime väga palju seda, mida me ootame ja tahame – me oleme rohkemaks võimelised ja täna poisid näitasid, et nii see on."

Peatreener tänas ka klubide treenereid, kes oma mängijad turniirile lubasid, ehkki tegemist polnud FIFA ametliku koondiseaknaga. "See võimaldas meil neid mänge üldse pidada ja valmistuda kevadel eesootavaks finaalturniiriks."

Eesti võistles turniiril lisaks Aserbaidžaanile ka Gruusia ja Moldova eakaaslastega. Kui viimases kohtumises teeniti võidutulemus, siis kahes esimeses mängu tuli tunnistada mõlema vastase 4:0 paremust.

UEFA sõprusturniiri tulemused:

14.04 kell 11.00: Gruusia – Eesti 4:0

14.04 kell 14.30: Moldova – Aserbaidžaan 1:0

16.04 kell 11.00: Aserbaidžaan – Gruusia 1:0

16.04 kell 14.30: Eesti – Moldova 0:4

19.04 kell 11.00: Eesti – Aserbaidžaan 2:1

19.04 kell 13.00: Moldova – Gruusia