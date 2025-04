Pilkaja välja visanud Zverev jõudis kodusel turniiril poolfinaali

Münchenis kõrgeima asetusena mängiv Saksamaa esireket kaotas hollandlase Tallon Griekspoori (ATP 37.) vastu äärmiselt tasavägise avaseti tunni ja 12 minutiga 6:7 (6). Ka teine sett läks kiiresse lõppmängu, pärast seda, kui Zverev oli seisul 4:5 suutnud Griekspoori servi murda.

Otsustavas setis tuli Zverev neljandas geimis oma servil välja 0:40 kaotusseisust, murdis siis seitsmendas geimis ning kuigi ei suutnud üheksandas geimis ära kasutada kolme matšpalli, pääses järgmise servigeimi järel ikkagi nelja parema sekka. Kogu kohtumine kestis kolm tundi ja 15 minutit, Zverev võitis oma esimeselt servilt 73 protsenti punktidest ning sooritas 35 lihtvea kõrval 37 äralööki.

"Lõpuks ometi võitsin tasavägise mängu. Olen mitmeid selliseid viimastel kuudel kaotanud ja alati endale öelnud, et pean lõpuks võitma. Olen väga rahul, kuidas suutsin vastu pidada," sõnas Zverev võidu järel.

Kui Zverev servis teises setis seisul 5:5, hüüdis keegi publiku seast: "läheb-läheb, naisepeksja", mille peale palus tennisist pukikohtunikul Fergus Murphyl süüdlase areenilt välja visata. "Kahjuks on tribüünil alati üks-kaks idiooti, aga see pole minu jaoks probleem," sõnas Zverev mängu järel. Zverevit on vaimses ja füüsilises vägivallas süüdistanud nii endine tüdruksõber Olga Šaropõva kui tütre ema Brenda Patea.

Poolfinaalis kohtub maailma kolmas reket ungarlase Fabian Marozsaniga, kes alistas Belgia tennisisti Zizou Bergsi 6:3, 7:6 (4). Zverev on varem ATP 250 turniiriks olnud ning sellest aastast esmakordselt keskmise kategooria turniiride sekka kuuluvas Münchenis võidutsenud 2017. ja 2018. aastal.

Teises poolfinaalis kohtub teise asetusega ameeriklane Ben Shelton viiendana paigutatud argentiinlase Francisco Cerundologa.