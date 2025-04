Horner: Verstappen sõidab Red Bullis ka järgmisel aastal

Eelmisel nädalavahetusel avaldas Red Bulli mootorispordi osakonna konsultant Helmut Marko Verstappeni tuleviku osas muret, öeldes, et meeskond peab olema võimeline pakkuma hollandlasele paremat autot.

Verstappenit on seostatud nii Mercedese kui Aston Martiniga ja reedel kirjutas Itaalia päevaleht La Gazzetta dello Sport, et Aston Martin pakub neljakordsele maailmameistrile kolmeaastase lepingu eest 264 miljonit eurot.

"Tiimi ümber on olnud palju müra, aga Max kinnitas meile eile oma pühendumust," sõnas Red Bulli tiimipealik Horner Saudi Araabias toimuval GP-etapil Sky Sportsile. "Oleme keskendunud sellele, et auto muuta kiiremaks. Max on osa sellest, ta on pühendunud tiimiliige ning kõik muu on spekulatsioon."

Kui Hornerilt küsiti, kas Verstappen sõidab Red Bulli eest ka järgmisel hooajal, vastas Horner: "jah, absoluutselt. Inimesed muretsevad alati selliste asjade pärast, aga oleme tiimiga pühendunud auto arendamisele ning kui sellega hakkama saame, jutud vaibuvad," sõnas ta.

Verstappen on MM-sarja üldarvestuses 69 punktiga kolmandal kohal. Juhivad McLareni sõitjad Lando Norris 77 ja Oscar Piastri 74 punktiga.