Kogenud Rootsi murdmaatäht jättis koondisega hüvasti

36-aastane Halfvarsson tegi Rootsi koondise eest debüüdi 2009. aastal kodusel Faluni MK-etapil ning on alates 2011. aastast olnud koondise kindlaks liikmeks. Karjääri jooksul on ta osalenud kuuel MM-il ning kolmel olümpial, teatekoondise liikmena on tema auhinnakapis kaks MM-hõbedat. Individuaalselt on MM-il esikümnesse jõudnud üheksa korda.

Neljapäeval kinnitas Halfvarsson Rootsi ajalehele Expressen antud eksklusiivintervjuus, et loobub koostööst koondisega ning jätkab karjääri oma jõul. "Olen järgmisele, olümpiahooajale mõeldes kaalunud erinevaid stsenaariume - mis oleks mulle hea, mis oleks halb, mida peaksin tegema. Ma ei langetanud seda otsust ühe päevaga, aga jõudsin järeldusele, et mulle on praegu kõige parem jätkata üksi," rääkis rootslane.

"Rootsi koondisel ei ole midagi viga, olen oma aega seal väga nautinud ning otsus oli minu jaoks keeruline, aga usun, et ka õige. Neil, kellele ma ei meeldi, on kindlasti hea meel, et ei pea mind treeninglaagris nägema," naeris Halfvarsson.

MK-karjääri jooksul 19 korral pjedestaalile jõudnud Halfvarssoni sõnul keskendub ta sportlaskarjääri viimastel aastatel sprindile ning on suureks eesmärgiks võtnud kahe aasta pärast koduses Falunis toimuvad maailmameistrivõistlused.