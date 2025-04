Kukkumise taha jäänud Ragilo lõpetas Belgias neljandas kümnes

Grupifinišis võtsid kodupubliku rõõmuks kolmikvõidu Milan Fretin (Cofidis; 3:57.50), Simon Dehairs (Alpecin – Deceuninck) ja Milan Menten (Lotto). Ragilo kaotas võitjale 13 sekundiga, vahendab ejl.ee.

"Jäin kohaga üsna rahule, kuna ma polnud enne starti kindel, kas suudan proffidega lõpukilomeetrini võidu sõita. Varasemalt olen pidanud ennast nendel sõitudel kellegi heaks tühjaks sõitma, kuid väiksema tiimi eest võisteldes on vabadust rohkem," rääkis Ragilo.

"Lõpus aitasin austraallasest meeskonnakaaslase ettepoole ja lootsin sealt ikka ise ka lõpuspurdi teha, aga jäin eelviimases kurvis esimesena kukkumise taha kinni ja täpselt minu ette tuli vahe sisse. Kuna ma pole varem esimese kategooriaga sõidul koos esimestega lõpukilomeetrile jõudnud, siis olen tulemusega rahul ja sain natuke enesekindlust ka juurde," lisas ta.

Prantsusmaal sõidetakse sel nädalal 64. korda Tour du Loir et Cher (UCI 2.2), kus kahe etapi järel hoiab Markus Pajur 46. ja Markus Mäeuibo 48. kohta (mõlemad Chavagneux Isere Cyclisme; +1.08). Üldarvestuses on liider taanlane Niklas Larsen (BHS – PL Beton Bornholm). Reedel on kavas 205,7-kilomeetrine etapp marsruudil Beauce-la-Romaine – Naveil.