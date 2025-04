Vinge tulemuse teinud Enok kerkis Eesti ajaloolises edetabelis teiseks

Oklahoma ülikoolis tudeeriv Enok sai Californias toimunud Mt. SAC Relays võistlusel 100 tõkkejooksus kirja 13,83, kõrgushüppes 1.75, kuulitõukes 12.90, 200 meetri jooksus 24,33, kaugushüppes 6.30, odaviskes 47.32 ning 800 meetri jooksus 2.13,19.

Eestlanna teenis kolm alavõitu ning kogus seitsme alaga 6258 punkti, kuid teenis sellega leedulanna Beatrice Juskeviciute (6295 p) järel teise koha. Enok parandas oma isiklikku tippmarki 93 punktiga ning kerkis Eesti ajaloolises edetabelis teisele kohale, Grit Šadeiko kogus 2017. aastal Götzises 6280 punkti.

NCAA ajaloolises edetabelis maandus Enok 11. kohal, Juskeviciute kerkis tänavuse hooaja edetabelis esimeseks, Enokist parema tulemuse on tänavu kirja saanud venelanna Sofia Jakušina (6260 p).

