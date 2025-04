"Spordis ainult tüdrukud" | Kuidas teevad füsioterapeudid igapäevaelu paremaks?

Saates vastasid Rõõmussaar ja Portila muuhulgas küsimustele, milline on nende enda seos spordiga; kuidas nad jõudsid füsioteraapiani ja miks valisid just spordiga seotud valdkonna; mis asi üldse on füsioteraapia ja millega tegeleb füsioterapeut; kas tiimi kõrvalt jääb aega ka tavainimestega tegelemiseks; kuidas on naisfüsioterapeudina töötada meeskonnaga; milline on tiimisisene suhtumine ja õhkkond; kas nad tunneksid sportlasi lihaste järgi ära; kas naissportlastel esineb teistsuguseid vigastusi või riskitegureid võrreldes meestega; kui suur osa tööst on ennetus ja kui palju taastusravi; mis on kõige alahinnatum osa taastumisest; mis on üks harjutus, mida kõik peaksid tegema.

"Füsioterapeut on tervishoiuspetsialist, kes aitab sul igapäevaelu, valude või ebamugavustega paremini hakkama saada," selgitas Porila. "Oletame, oled kontoritöötaja, sul on kael kange – sa lähed füsioterapeudi juurde, ta annab sulle harjutusi, ta räägib sulle, miks on vaja liikuda, miks see on sulle nii hea, nii vaimsele kui füüsilisele tervisele. Ja meil on nii lai tööpõld tegelikult."

"Meie töö on ikkagi teha patsiendi elu paremaks. Nägin hästi lahedat artiklit, ma ei mäleta, kes see patsient oli, ta oli vist ajakirjanik, ja ta ütles, et arstid äratasid mu ellu, aga füsioterapeudid tegid mu terveks. Meie olemegi need, kes viivad su hea ja väärtusliku elu juurde tagasi," jätkas Porila. "Sellepärast see on nii äge töö, et ma näen tegelikult igapäevaselt juba väikeseid killukesi, mingeid positiivseid edusamme, aga arstina on ikkagi surma ja väga palju raskeid asju juures. Me tegeleme ikkagi tervete inimestega – vähemalt spordifüsioterapeudid – ja nende elu me aitame, see on selles mõttes väga meeldiv töö."

"Ja spordi füsioteraapia valdkonnas tuleb kindlasti mängu ka vigastuste ennetamine, murede ennetamine, mis on ka füsioterapeudi töö, kõigele sellele lisaks, mis Henriette ütles," rääkis Rõõmussaar. "Läbi selle tegelikult saab samamoodi elukvaliteeti tõsta, olenevalt siis, mis mure inimesel täpsemalt on, aga läbi selle samamoodi. Ja anda neile ka need teadmised – suur osa tööst nii spordifüsioteraapia valdkonnas kui ka üldiselt on ka kliendi harimine, kuidas praeguses hetkes edasi liikuda ja kuidas seda ka tulevikus võib-olla ennetada või mida märgata. See on selline koos tegemine, koos õppimine. Suur rõhk on ikkagi sõnal koostöö."

