Maguire'i värav viis uskumatu tagasituleku teinud ManU edasi

Unitedi ja Lyoni avamäng lõppes Prantsusmaal 2:2 viigiga, aga United läks kodupubliku ees toimunud korduskohtumises Manuel Ugarte ja Diogo Dalot tabamuste järel poolajapausile 2:0 eduseisul. United dikteeris teise poolaja alguses mängutempot, aga Corentin Tolisso tõi 71. minutil külalised värava kaugusele. Lyon sai sellest hoogu ning Nicolas Tagliafico viigistas seitse minutit kohtumise.

Normaalajal enam väravaid ei sündinudki, aga Lyon jäi 89. minutil veel vähemusse, kui Tolisso oma teise kollase kaardiga riietusruumi saadeti.

Lyoni hoog ei raugenud ka lisaajal, kui Rayan Cherki 105. minutil prantslased juhtima viis. Teise lisaaja viiendal minutil määrati külalistele veel penalti, mille realiseeris kindlalt endine Arsenali mees Alexandre Lacazette. Neli minutit hiljem määrati aga võõrustajatele penalti ning Bruno Fernandes suutis palli Lucas Perri seljataha saata. Võõrustaja jaht viigiväravale kandis veel vilja, kui normaalaja lõpus pingilt sekkunud Kobbie Mainoo 120. minutil tabamuseni jõudis.

United polnud aga lõpetanud, sest lisaaja üleminutitel pääses Inglismaa klubi taas rünnakule. Casemiro saatis vasakult äärelt palli kasti, kus ootas kaitsja Harry Maguire. Britt lõi peaga palli väravasse ning United vormistas seejärel pidutseva kodupubliku ees 5:4 võidu, mis saatis neid kahe mängu kokkuvõttes 7:6 võiduga poolfinaali.

Legendaarne Old Traffordi areen on näinud tähtsamaid võite ning legendaarsemaid mehi, aga neljapäeva õhtu läheb Unitedi ajalooliste võitude sekka. "Mõned inimesed koguvad särke, mõned salle, aga ma tahaks selle atmosfääri alles jätta," ütles Unitedi peatreener Ruben Amorim. "Mul on kahju neist, kes lahkusid 2:4 seisul, et ummikutest pääseda."

United kohtub poolfinaalis Hispaania klubi Athletic Bilbaoga, kes alistas pärast väravateta lõppenud avakohtumist Glasgow Rangersi teises kohtumises 2:0.

Teises paaris lähevad vastamisi Frankfurdi Eintrachti kahe mängu peale 2:1 alistanud Tottenham, kellele läheb vastu Norra klubi Bodö/Glimt.

Bodö klubi kasutas avakohtumises Lazio vastu koduväljakueelise ära ning lõi Rooma klubile kaks vastuseta väravat. Neljapäevases korduskohtumises jõudis Lazio aga kodupubliku ees 21. minutil värava kaugusele ning suutis mängu üleminutitel veel ühe värava lüüa ning kohtumise lisaajale viia.

Boulaye Dia värav lisaajal andis kodupublikule põhjust tähistada, aga Norra klubi ei andnud alla: Andreas Helmerseni tabamust 109. minutil viigistas taas seisu. Helmersen saadeti küll lisaaja lõpus teise kollase kaardiga väljakult, aga edasipääseja selgus penaltiseerias.

Bodö eksis oma esimesel löögil ning Dia realiseeris Lazio esimese võimaluse, kuid seejärel olid Norra klubi lööjad tasemel, realiseerides kolm lööki järjest. Bodö väravavaht Nikita Haikin tõrjus ühe löögi ja Lazio mehed eksisid veel lisaks kahel korral ning Bodö teenis penaltiseeriaga edasipääsu poolfinaali.

Euroopa liiga poolfinaalid algavad 1. mail, korduskohtumised peetakse 8. mail. Finaal toimub 21. mail Bilbaos.