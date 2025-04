Läti korvpallikoondist hakkab juhendama hispaanlane

59-aastane Banchi on Läti rahvuskoondist tüürinud alates 2021. aasta kevadest. Tema käe all saavutas Läti tunamullusel MM-il viienda koha, aga kuna Banchi otsustas juba mõnda aega tagasi eelseisva EM-i järel ameti maha panna, siis sai alaliit hakata varakult treenerivahetust planeerima.

LBS-i sõnul jõudsid lõppvooru 49-aastane Alonso ning koondise praegune abitreener ja Saksamaa klubi Mitteldeutscheri juhendaja Janis Gailitis. Alaliidu juhatus eelistas hääletusel Alonsot.

"Mõlemad kandidaadid on väga hinnatud treenerid, seega ei olnud lihtne otsus. Sito Alonso on töötanud aastaid Hispaanias, mis on Euroopa parim liiga ning ta on seal treeninud paljusid lätlasi. Meie rahvusmeeskond vajab pärast EM-i uut hoogu järgmiste eesmärkide saavutamiseks ning Alonso on selleks sobilik," selgitas LBS-i president Raimonds Vejonis.

Sito Alonso on sisuliselt kogu oma senise treenerikarjääri töötanud HIspaanias, juhendades teiste seas Bilbao Basketit, Baskoniat ja Barcelonat. Alates 2019. aastast on ta Murcia peatreener.

Korvpalli EM-finaalturniir algab 27. augustil. Läti kuulub ühte alagruppi koos Eesti, Portugali, Tšehhi, Türgi ja Serbiaga.