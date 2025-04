Liivakuningas Nadal saab oma lemmikpaigas tunnustuse osaliseks

Mullu tippspordist taandunud Nadalile avaldatakse austust turniiri avapäeval 25. mail. Mauresmo ei täpsustanud, milline tseremoonia täpselt välja näeb, kuid see toimub päevaste mängude järel. Turniiridirektor lisas, et Nadalist saab ka Prantsusmaa lahtiste ametlik saadik.

Nadal teenis oma esimese slämmivõidu 2005. aastal Prantsusmaa lahtistel ning võidutses Roland Garrose liivaväljakutel kokku lausa 14 korral. Oma 116 mängust Prantsusmaa lahtistel kaotas liivakuningas vaid neli tükki. Kokku saavutas Nadal oma karjääri jooksul 22 slämmivõitu.

Mauresmo sõnul korraldatakse tänavuse turniiri jooksul pidulik tseremoonia ka äsja tennise kuulsuste halli valitud Mary Pierce'i auks ning ühtlasi tähistatakse Richard Gasquet' karjääri peatset lõpetamist.

Prantsusmaa lahtised kestavad 25. maist kuni 8. juunini. Meeste üksikmängus asub tiitlit kaitsma hispaanlane Carlos Alcaraz ning naiste üksikmängus poolatar Iga Swiatek.

