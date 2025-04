Euroliiga parimaks treeneriks valiti Jasikevicius

49-aastane leedulane edestas hääletusel napilt Pireuse Olympiakose juhendajat Georgios Bartzokast, kes tüüris oma meeskonna põhiturniiri võiduni (24-10). Fenerbahcet kimbutasid põhiturniiri jooksul mitu tõsist vigastustelainet, kuid sellest hoolimata lõpetati Kreeka klubi järel teisel positsioonil (23-11).

Jasikevicius pälvis esimese leedulasena aasta treeneri auhinna.

Aleksandr Gomelski nimelise auhinna valimisel hääletavad kõik Euroliiga treenerid. Kolmandat kohta jäid jagama Müncheni Bayerni loots Gordon Herbert ja Paris Basketballi juhendaja Tiago Splitter.

Juhul kui Fenerbahce tuleb tänavu meistriks, siis saab Jasikeviciusest neljas mees, kes on tiitli võitnud nii mängija kui ka treenerina. Seni on seda suutnud armeenlane Armenak Alajajian (Moskva CSKA-ga), hispaanlane Lolo Sainz (Madridi Realiga) ja serblane Svetislav Pesic (Bosna/Barcelonaga).

Fenerbahce läheb veerandfinaalseerias vastamisi Paris Basketballiga. Esimesed kohtumised on kavas 22. ja 24. aprillil.

