Noormeeste U-17 koondis kaotas sõprusturniiril Moldova eakaaslastele

Mängu algus möödus tasavägiselt, ent kodumeeskond realiseeris oma esimese võimaluse, sai sellest hoogu juurde ning kasvatas mängu jooksul oma ülekaalu. Sarnaselt sõprusturniiri esimesele kohtumisele Gruusiaga vormistas Moldova mõlemal poolajal kaks tabamust, vahendab jalgpall.ee.

Koondise peatreener Marko Pärnpuu sõnul üritas Eesti ka ise vastast survestada, kuid Moldova mängis edukalt pikkade söötudega ja suutis palli ees paremini hoida. "Paraku ei saanud me vastase väga intensiivse pressinguga hakkama. Proovisime nii lühema kui pikema palliga mängida, aga pall vahetas liiga kiiresti omanikku. Samuti olime mitmes olukorras ebaõnnestunud otsuste tõttu haavatavad, mis karistati kergelt ära," ütles peatreener. "Oleme mõlemas senises mängus kandikul värava ulatanud. Nüüd on aeg kingituste tegemine lõpetada, seda enam, et nimede poolest pole vastased kuigi suured."

Pärnpuu lisas, et nüüd on kahe kaotuse järel oluline pea püsti hoida ning näidata terviklikku esitust. "Täna olime kaitses oluliselt agressiivsemad ja jõudsime paremini kontaktidesse, aga palliga mängus jäi enesekindlusest vajaka. Nüüd on vaja Aserbaidžaani vastu need kaks poolt kokku viia. Peame rahvusvahelise tasemega sammu pidama ja sellest kinni hoidma. Kolmandas mängus tuleb kõik kokku panna ja teha parem esitus," sõnas ta lõpetuseks.

Eesti peab turniiri viimase kohtumise Aserbaidžaani vastu, kellega pannakse pall mängu laupäeval, 19. aprillil kell 11.

UEFA sõprusturniiri tulemused:

14.04 kell 11.00: Gruusia – Eesti 4:0

14.04 kell 14.30: Moldova – Aserbaidžaan 1:0

16.04 kell 11.00: Aserbaidžaan – Gruusia 1:0

16.04 kell 14.30: Eesti – Moldova 0:4

19.04 kell 11.00: Eesti – Aserbaidžaan

19.04 kell 13.00: Moldova – Gruusia