Zverev jõudis karjääri jooksul 99. korda veerandfinaali

Teises ringis alistas turniiril esimesena asetatud Zverev 6:3, 6:2 kaasmaalase, vabapääsmega põhitabelisse koha saanud Daniel Altmaieri (ATP 68.) 6:3, 6:2.

Kahe ringiga kümme geimi loovutanud Zverevile on see karjääri 99. veerandfinaal ATP turniiridel. Sel korral läheb ta vastamisi hollandlase Tallon Griekspooriga (ATP 37.), kellele ta veidi enam kui kuu aega tagasi Indian Wellsis kaotas. Liival on nad mänginud korra, mullu Prantsusmaa lahtistel sai Zverev viies setis raske võidu, jäädes otsustavas setis peale 7:6 (10:3).

Zverev on Müncheni turniiri varem kahel korral võitnud – 2017. ja 2018. aastal.

Turniiril teisena asetatud ameeriklane Ben Shelton (ATP 15.) sai 7:6 (1), 6:3 jagu hollandlasest Botic Van De Zandschulpist (ATP 89.) ja läheb veerandfinaalis vastamisi itaallase Luciano Darderiga (ATP 47.).