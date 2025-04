Tippspordikomisjon tegi Ilvesele erandi, vibulaskjad said C-kategooriale

Tippspordikomisjon kohtus teisipäeval taliolümpiaalade esindajatega. EOK asepresidendi ja tippspordikomisjoni esimehe Gerd Kanteri sõnul analüüsiti kohtumisel põhjalikult alaliitude ettepanekuid. "Saime talialaliitude esindajatelt väga põhjaliku ülevaate lõppenud hooajast ning nende vaatest Milano Cortina olümpiale. Kuulasime ära nende ettepanekud ja soovid seoses tippsportlaste ja treenerite toetamisega. Püüdsime eelarve piires neile võimalikult palju vastu tulla, samas arvestades sportlaste potentsiaali olümpiamängudel," sõnas Kanter.

"Erisusena otsustasime seekord, et B-kategooria toetus jätkub ka MM-il 11. koha saanud kahevõistleja Kristjan Ilvesele. Tema puhul näeme jätkuvat medalipotentsiaali Milanos. Kuigi hooaeg ebaõnnestus mitmetel asjaoludel, suutis ta siiski säilitada koha MK-sarja esikümnes. Seetõttu ei võta me talt toetust ära ning see jätkub olümpiaperioodi lõpuni," täpsustas Kanter.

Lisaks toetatakse alaliite Milano Cortina 2026 ettevalmistusel, näiteks toetatakse Eesti Kelguspordi Liitu ja Eesti Suusaliitu varustuse täiendamisel ning Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni olümpiamängude elamispaiga kulude katmisel.

Komisjon arutas ka Los Angelese suveolümpiamängude programmi lisatud plokkvibulaskmise toetusi. Segapaaride võistlusel olümpiapiletit jahtivatele Lisell Jäätmale, Meeri-Marita Paasile ja Robin Jäätmale määrati C-kategooria toetus.

"Robin ja Meeri-Marita said eelmisel aastal EM-il viienda koha ning 2023. aastal võitis Jäätma duo Euroopa mängudel kuldmedali. Nende kõigi puhul on olümpiapotentsiaal kindlasti olemas ning ootame põnevusega nende järgmisi võistlusi," lisas Kanter.

EOK tippspordikomisjoni kuuluvad lisaks Kanterile olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi, olümpiahõbe ja -pronks Tõnu Endrekson, olümpiapronks Tõnu Tõniste, EOK täitevkomitee liikmed Natalja Inno ja Assar Jõepera ning Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhataja Jarek Mäestu.

Toetusesaajate nimekirjadega saab tutvuda Team Estonia kodulehel.