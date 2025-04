Swiatek jätkab Stuttgardis võimsa võiduprotsendiga

Avaringis vaba olnud Swiatek oli teises ringis kindlalt 6:2, 6:2 parem horvaadist Jana Fettist (WTA 153.).

"Olen rahul, et suutsin enda mängurütmi leida. Andsin endale aega, et väljakut ja kõike tunnetada ja lõpuks tundsin end väga hästi," ütles Swiatek.

Viimastel aastatel just liivaväljakul väga võimas olnud Swiatek mängib Stuttgardi siseliivaväljakuil neljandat korda ja ta on alati vähemalt veerandfinaali jõudnud. Seni on ta Stuttgardis saanud 11 ja kaotanud vaid ühe matši. Esimesel kahel aastal võttis ta seal turniirivõidu, eelmisel aastal pidi poolfinaalis tunnistama Jelena Rõbakina paremust. OptaAce'i statistika kohaselt on Swiateki võiduprotsent sel turniiril 92 ja kui võtta mängijad, kes on Stuttgardis vähemalt kahel aastal mänginud, on parem võiduprotsent vaid omaaegsel tipul Tracy Austinil, kes võitis seal 96 protsenti mängudest.

Veerandfinaalis läheb Swiatek vastamisi ameeriklanna Emma Navarro (WTA 11.) ja lätlanna Jelena Ostapenko (WTA 24.) vahelise kohtumise võitjaga. Kui Navarro vastu juhib Swiatek mängudega 2:0, siis Ostapenkole on ta kaotanud kõigis senises viies kohtumises.

Lisaks Swiatekile on Stuttgardis veerandfinaali juba pääsenud belglanna Elise Mertens (WTA 29.), kes alistas 6:2, 7:6 (5) maailma 13. reketi Diana Šnaideri. Mertensi vastase selgitavad maailma esireket Arina Sabalenka ja Anastassia Potapova (WTA 38.).