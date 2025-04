Eesti U-18 hokikoondis sai MM-il kolmanda järjestikuse kaotuse

Seejuures visati viiest väravast neli juba esimesel kolmandikul. Leedu läks 3:0 juhtima, aga siis tegi Eesti eest skoori Arseni Koltsov. Lõppseisu vormistas Leedu viimasel perioodil.

Eestil on kolmest mängust kirjas kolm kaotust – avamängus jäädi 0:7 alla Lõuna-Koreale ja seejärel 1:5 Poolale. Järgmisena läheb Eesti reedel vastamisi Jaapaniga ja turniir lõpetatakse laupäeval Prantsusmaa vastu. Jaapan on alagrupis Eesti ees eelviimane, olles saanud kolmest mängust võidu ja kaks kaotust. Prantsusmaa on neljas, neil on kirjas üks võit ja kaks kaotust, neist üks lisaajal.