Jäähoki naiste MM-il selgusid veerandfinaalide paarid

Sisuliselt otsustas alagrupi võitja pühapäeval toimunud kohtumine Kanadaga, mille USA võitis 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Lee Stecklein viis USA avakolmandikul juhtima ja teisel kolmandikul suurendas ameeriklannade edu Megan Keller. Kanada auvärava viskas viimasel perioodil Laura Stacey.

Oma ülejäänud kohtumistes said nii USA kui ka Kanada kindlad võidud ning nõnda lõpetas USA tosina ja Kanada üheksa punkti peal. Soome kogus kuus, võõrustaja Tšehhi kolm ja Šveits null punkti.

Kõrgemast grupist pääsesid veerandfinaali kõik viis võistkonda, kellele lisandus B-grupist veel kolm: Rootsi (12 punkti), Jaapan (9) ja Saksamaa (6). Tulevaks aastaks kukkusid esimesse divisjoni Norra (3) ja Ungari (0).

Neljapäeval toimuvates poolfinaalides lähevad vastamisi Soome - Rootsi, USA - Saksamaa, Tšehhi - Šveits ja Kanada - Jaapan.

Jäähoki naiste maailmameistrit on seni selgitatud 23 korda ning 22 korda on finaalis madistanud Kanada ja USA. Kanadal on 13 ja USA-l kümme tiitlit.

Vaid korra - 2019. aastal - jõudis finaali keegi kolmas ehk toona kodujää eeliseid nautinud Soome, kes pidi karistusvisete seeria järel siiski tunnistama USA paremust.

Viimasest neljast MM-turniirist kolm on võitnud Kanada, kuid USA võitis sellele eelnevad viis turniiri. Tänavune maailmameister selgub pühapäeval, 20. aprillil.