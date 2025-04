Rannula: meil on koondise jagu mängijaid, kes on väga korralikes rollides

Rannula teenis BC Kalev/Cramo juhendajana veebruari keskel Eesti karika, kuid pärast sellele järgnenud koondiseakent siirdus ta Varssavisse, kus sai sealse Legia peatreeneriks. Rannula alustas Poola kõrgliigas võidukalt ning on teeninud seitsme mänguga viis võitu, liigatabelis ollakse 40 punktiga viiendal kohal.

"Siin on väga palju uut ja endiselt õpin tundma mängijaid, tundma liigat. Vara põhjapanevaid asju öelda, aga on aidanud see, et oleme saanud paar nappi võitu. See on andnud töörahu ja usun, et läheme nädalast nädalasse paremaks ka," rääkis Rannula. "Tabeliseis on okei, selle pealt on võimalik midagi korda saata."

"Minu jaoks oli see esimene kogemus poole hooaja pealt uude klubisse minna. Liiga ja klubi tase on selline, et siin on piisavalt palju isiksusi - kümme mängijat, kõigil on oma individuaalsed eesmärgid. Üritan päev päevalt neid paremini tundma õppida," jätkas ta. "Alguses võib-olla oligi tegemist kõige rohkem mängijate mentaalse poolega. Kui treenerivahetus toimub, siis järelikult klubis kõik asjad ei toimi. Oli aru saada, et meeskond oli natuke katki.

"See on protsess, mis toimub. Loodetavasti annab tulemust järgnevate kuude jooksul," ütles Rannula.

Ta rääkis, et läks Legiasse kindla plaaniga mitte eelmise juhendaja tööd jätkata. "See, et selle otsuse vastu võtsin, pigem aitas mind. Saan keskenduda oma asjadele, ei pea igapäevaselt mõtlema, et pooled asjad on ühe mehe omad ja pooled minu omad. Seda tegin õieti," ütles ta.

Heiko Rannula Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com

Rannula rääkis, et praegu pannakse paika Eesti korvpallikoondise suvegraafikut. "Saada korralikud kontrollmängud augustikuusse, see on tükk tegemist. Suured riigid on oma plaanid varakult ära teinud, kontrollmänge ei ole lihtne leida," ütles ta.

"Teine teema on kindlustada see, et mängijad oleksid õigeaegselt olemas. Et treeningplaan kõigile sobiks. Hooajad lõppevad erinevatel aegadel, mängijad tulevad erinevatest kohtadest. Meil väike kogemus eelnevate EM-idega on all olemas, proovime ÜKE (üldkehaline ettevalmistus - toim) poole paremini korraldada," lisas ta.

Lisaks Rannulale endale tegi ka teine Eesti korvpallitegelane suure ülemineku, kui Henri Drell märtsis Tenerifega liitus. NBA kogemusega ääremängija alustas uue klubi juures tagasihoidlikult, aga sai hiljuti Hispaania kõrgliigas Madridi Reali eest pea 26 minutit mängida.

Ühtlasi on Drell nüüd ka koondisele geograafiliselt lähemal. "See on koondisele kasulik, murekohad ongi need, et Tenerife hooaeg võib kesta praktiliselt jaanipäevani välja. Et tekiks taastumisperiood ka talle, saab oma kehaga tegeleda," ütles Rannula, kes väga Drelli kohanemisperioodi üle ei muretse. "See, et ta roll täna väiksem on, ega sellise tasemega klubis ei olegi lihtne. Keegi sulle neid minuteid sülle ei pane. Teades Henrit, siis küll ta võitleb need lõpuks välja."

Koondise tagamees Kristian Kullamäe mängib samuti Hispaania kõrgliigas ning alustas hooaega Bilbao eest võimsalt, aga on pärast vigastust rotatsioonist langenud ja oma põhirolli kaotanud. "Kristian näitas esimene pool hooajast, et sellel tasemel on võimeline väga suurt rolli kandma. Kurb ja kahju, et tal see vigastus tuli ja rütmi sassi lõi. Meeskond võttis tema positsioonile uue mängija, aga see on paratamatus," arvas Rannula.

"Kristian on suhteliselt noor mängija ja see kogemus tuleb talle tulevikuks kasuks. Teades tema tööeetikat ja tahtejõudu, siis ta võitleb seal lõpuni ja küll see võimalus jälle tuleb. Saab ühes mängus korraliku esituse teha ja võimalused tulevad kätte," lisas juhendaja. "Usun, et ta võitleb lõpuni ja saab selle hooaja jooksul oma võimaluse kätte."

"Võib-olla oleme ärahellitatud ja mõtleme, et Kullamäe pole suuri minuteid saanud ja Drell pole kätt valgeks saanud," sõnas Rannula. "See on ikkagi Euroopa kõige kõrgem tase klubitasandil, oleme õnnelikud, et need poisid seal protsessis sees on. Iga päev ei tule asjad ideaalselt kätte, see on normaalne asjade käik. Küll nad kosuvad."

Kristian Kullamäe ja Henri Drell Autor/allikas: FIBA

Märt Rosenthal ja Kasper Suurorg on oma põlvevigastustest taastumas ning Rannula ütles, et Rosenthal peaks suvel koondisega liituma. Suuroru osas võib taastumine aga veidi hilja peale jääda. "Kasperi puhul on see piiri peal, peab iga kuu üle vaatama. Kasper on ise motiveeritud, ta tahaks olemas olla, aga seal tuleb meditsiinipersonali usaldada ja teha õigeid valikuid," ütles Rannula.

Kerr Kriisa jättis tänavu NCAA-s suure osa hooajast jalavigastuse tõttu vahele ning otsustas pärast hooaega Kentuckyst lahkuda. Tagamees liitus Cincinnatiga ning koondis ootab sealt uudiseid. "Ta tegi kooliga kokkuleppe, täielikku kindlust ei ole. Esiteks pole ta ise täielikult paranenud, natuke läheb veel aega. Sellega tegeleme, et ta saaks kohale tulla," lisas Rannula.

Keskmängija Henri Veesaar tegi tänavu NCAA-s Arizona ülikooli eest särava hooaja, aga otsustas samuti pärast hooaega kooli vahetada, valides legendaarse Põhja-Carolina kooli. "Temal on see koolivahetus värske ja tema on veel sellises positsioonis, kus tegi esimese tõsise hooaja ja mängis pilti ennast. Täna on tal seda sebimist ja huvi palju, suvelaagrid, NBA klubide vaateväli. Talle tuleb natuke aega anda ja aru saada, kuidas tal suvekuud välja näevad," sõnas Rannula.

Peatreeneri arvamusel on teised koondislased samuti sel hooajal kenasti arenenud. "Meil on terve koondise jagu mängijaid, kes on väga korralikes klubides ja liigades mängimas, täitsa soliidsetes rollides," rääkis ta.

"[Kasper] Treier on hooaja algusega võrreldes jalad alla saanud, saab stabiilselt mänguaega väga heal tasemel. Liidriroll Jaapanis on Maigis (Kotsar - toim) välja toonud teised positiivsed küljed, ta on ründel agressiivsem. Kirka (Mihkel Kirves - toim) samamoodi Leedus, väga tublilt väga kõrgel tasemel esinenud," lisas Rannula.