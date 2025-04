Kolmapäeval selguvad naiste jalgpalli karikavõistlustel poolfinalistid

Tänavuses veerandfinaalis on koos 2023. aasta finalistid, mil karika eest heitlesid Tartu JK Tammeka ja Saku Sporting. Toona võidutses viimane tulemusega 1:0 ning tõstis klubi ajaloo esimese karika pea kohale. Pärast karikafinaali on naiskonnad kohtunud nii Meistriliigas kui taliturniiril kokku kaheksal korral: mõlemad on noppinud enda nimele kolm võidutulemust ning kaks kohtumist on mängitud viiki. Viimati alistas Tammeka vastase tulemusega 4:1, vahendab jalgpall.ee.

Teises veerandfinaalis kohtuvad omavahel Meistriliigast tuttavad Tallinna FC Ararat ja JK Tallinna Kalev. Ajaloos on naiskondadel ette näidata viis omavhelist kohtumist – Kalev on võidutsenud neljas, Ararat teenis ühe võidutulemuse. Seejuures võidutses Ararat viimases mängus, kui hooaja ettevalmistaval taliturniiril alistati vastane 4:1.

Teiste seas loositi veerandfinaalis vastamisi Tallinna FC Flora ja JK Tabasalu, mis tähendab, et möödunud aastal karikafinaalis võistelnud naiskondadest langeb üks juba konkurentsist. Mullu alistas Flora vastase tulemusega 2:0 ning tõstis karika. Kõigist 14 omavahelisest kohtumisest on Floral kirjas 13 võitu, möödunud aastal lepiti üks Meistriliiga kohtumine ka 1:1 viiki, misjärel on neil kirjas ka üks viigitulemus. Tänavu veel naiskonnad omavahel vastamisi pole läinud.

Saku Sportingu duubelnaiskond loobus karikavõistlustel osalemisest, mis tähendab, et veerandfinaalides võistleb seitse Meistriliiga naiskonda ning Viimsi JK pääseb loosi teel mänguta edasi poolfinaali.