Evans on Hispaaniasse naasmise üle õnnelik: peame sõitma seal, kus on fänne

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub järgmisel nädalavahetusel Kanaari saarte ralliga, mis teeb oma MM-sarja debüüdi. Tänavune üldliider Elfyn Evans ütles, et Hispaania vaatajaskond on sarja jaoks tähtis.

Hispaania teedel sõideti viimati 2022. aastal, kuid seejärel kadus Kataloonia ralli WRC kalendrist. Toyota sõitja Elfyn Evans osales aprilli alguses soojenduseks Sierra Morena rallil ning ütles, et MM-sarja naasmine Hispaaniasse on vajalik.

"Tee ääres oli väga palju inimesi," sõnas waleslane. "Loodan, et meid ootab Kanaaridel sama vaatepilt. Olen kuulnud inimestelt, et seal on samuti palju rahvast. On väga oluline, et me ralliks seal, kus on palju fänne ja sporti tõeliselt austatakse. Hispaania on üks neist kohtadest ja mul on väga hea meel, et sinna tagasi läheme."

Kanaari saartel sõidetakse valdavalt asfaltteedel. "Auto on hästi sõitnud, aga meil on vee tööd vaja teha, et see sajaprotsendiliselt toimima panna. Ütleksin, et [rehvitootja] Hankook on vastupidavuse ja stabiilsuse osas hästi alustanud. Aga rehve saame hinnata alles hooaja lõpus," sõnas Evans.

Evans on sel hooajal teeninud kaks esikohta ning ühel korral teise koha, kogudes sellega 88 punkti. Thierry Neuville on 52 punktiga teine, Ott Tänak 49 punktiga kolmandal kohal (mõlemad Hyundai). Esikolmikust jääb esimesena välja vaid hooaja avaetapil osalenud Sebastien Ogier (Toyota, 33 p), kes on Kanaari saartel jälle teel.

Kanaari saarte ralli toimub 24.-27. aprillil, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.