Eesti korvpallikoondis peab EM-il Porzingisega hakkama saama

29-aastane lätlane on NBA-s mänginud alates 2015. aastast, kuid esindas koondist EM-il viimati 2017. aastal. Kaks aastat tagasi käis ta Läti eest MM-valikturniiril kahes mängus. Läti teenis MM-il kõrge viienda koha ja kuigi Porzingis ei mänginud, oli ta Filipiinidel toimunud finaalturniiril koondisega kaasas.

Sel hooajal on kahtlustatud, et Porzingis hoidub koondisega mängimisest, kuid lätlane lükkas kolmapäeval need kuulujutud kategooriliselt ümber. "Kas ma tahan rahvuskoondist esindada on rumal küsimus," sõnas Porzingis.

"Viimastel aastatel pole see vigastuste tõttu lihtsalt õnnestunud. Ma pole kunagi kutsele ära öelnud. Kui ma pole väljakul olnud, olen olnud vigastatud," lisas ta. "Sel suvel olen kohal!"

Läti võõrustab augustis EM-finaalturniiri A-alagruppi, kuhu kuuluvad ka Portugal, Türgi, Serbia, Tšehhi ning lätlased valisid alagrupiturniiril partnerriigiks Eesti. Eesti koondis peab seega hakkama saama suurepärase talendiga, kelle panus aitas mullu Boston Celticsi NBA-s meistritiitlini. Porzingis on Läti koondist ametlikes mängudes esindanud üheksa korda, tema keskmised näitajad neis mängudes on 24,6 punkti ja 9,9 lauapalli.

Läti liidrid olid äsja toimunud valiksarjas Rodions Kurucs, Kristers Zoriks, Rihards Lomazs ning Arturs Strautins. Porzingise liitumisel muutuks aga lätlaste mäng täielikult ning keskmängija tõstaks meeskonna võimeid nii kaitses kui ründes. Mullu NBA finaalseerias säranud Porzingis mängis sel hooajal NBA põhiturniiril 42 mängus ning tema keskmised näitajad olid 19,5 punkti, 6,8 lauapalli, 2,1 resultatiivset söötu ja 1,5 blokki. Lisaks tabas ta kolmeseid 41,2-protsendilise täpsusega.

Ainuke asi, mis Porzingist tagasi hoidnud on, on vigastused. "Sain hooaja lõpus puhata, terve tiim sai. Olen kindlasti esimeseks play-off'i mänguks valmis," rääkis ta. "Me võitsime eelmisel aastal tiitli, meil on võimalus kaks järjest võita. Me ei lähe tiitlit kaitsma, lähme veel üht tiitlit jahtima."

Korvpalli EM-finaalturniir Riias algab 27. augustil, Eesti kohtub Pariisi olümpiamängudel pronksmedali võitnud Serbiaga. Alagruppe on neli, lisaks Lätile võõrustavad alagrupiturniiri Soome, Küpros ning Poola. Lõppturniir toimub samuti Lätis.