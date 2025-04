Tartu Rattaralli start naaseb Turu tänavale

Kevaditi toimuv Tartu Rattaralli naaseb üle kuue aasta pika ja keskmise distantsi stardipaigaga Aura keskuse juurde nii nagu see traditsiooniliselt on olnud.

"Eelkõige läheme stardipaigaga kesklinna tagasi sellepärast, et üritus oleks kompaktsem ja osalejasõbralikum. Vahepealsetel aastatel toimus Lõuna ringtee ehitus ning seetõttu kolisime stardiga kaugemale ja proovisime erinevaid versioone," kommenteeris peakorraldajas Indrek Kelk.

Linnast väljutakse lainetes neutraalstartidega mööda Turu tänavat ja ajavõtt algab pärast Tartu vangla ringtee pööret. "Linnaliikluse seisukohast on Turu tänava kasutamine kõige valutum lahendus, sest suures osas on tegemist äripiirkonnaga, kus pühapäeval on toimetamist vähem. Riia tänava sulgemine lainestartideks tooks kaasa oluliselt rohkem tavaliikluse häirimist," selgitas Kelk.

Kesklinnast startivate distantside pikkused on 131 ja 64 km ning võrreldes eelmise aastaga on radade osas muutused selle algusosas, sest Valga maanteele sõidetakse lennujaamatee kaudu. Samuti sõidetakse läbi Nõo aleviku, kus on valmis saanud teeremont.

Kõige lühema distantsi 26 km start on võrreldes teiste distantsidega erinev ja asub Ülenurme kooli juures. "See võimaldab ka lühikese maa sõitjad rajaga linnast välja maanteele viia. Samuti soovisime vältida kruusateid, hoida distantsi pikkuse vahemikus 25 – 30 km ning finišeerida kesklinnas koos teistega," selgitab Kelk uuenduse põhjuseid.

44. korda toimub Baltimaade suurim maanteeratturite festival Tartu Rattaralli toimub 31. mail ja 1. juunil Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Valikus on 26 km, 64 km ja 131 km distantsid ning laste- ja virtuaalsõidud.

Tartu Rattaralli kuulub rahvusvahelise jalgrattaliidu UCI Gran Fondo sarja ja 131 km distantsil osaledes on võimalik lunastada pääse maailmameistrivõistlustele, mis sel aastal toimuvad Austraalias.