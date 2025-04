Jalgpalli seenioride karikaturniir tähistab tänavu juubeliaastat

"Juubeliaasta turniir on tõestus sellest, et jalgpall pakub emotsioone igas vanuses. Karikavõistlustel on suurepärane võimalus hoida liikumisrõõmu, tunda taas võistluspõnevust ja veeta sportlik päev vanade mängukaaslastega," vahendab jalgpall.ee EJL-i rahvajalgpalli juhi Teet Allase sõnu.

Seenioride karikavõistlustega pakutakse 45+ vanuseklassi endistele mängijatele ja harrastajatele sportimisvõimalust koos võistlusmomendiga. Tänavu on turniiril lubatud osaleda mängijatel, kes on sündinud 1980. aastal või varem. Lisaks tohib igal etapil võistkonda esindada kaks mängijat, kes on sündinud aastatel 1981–1984. Võistkonnas võib olla kuni 15 mängijat ning osalemine on kõikidele võistkondadele tasuta.

Karikavõistluste paremusjärjestus kujuneb välja etappidel teenitud punktide põhjal. Turniire toetavad A. Le Coq ja Sportland ning kogu sarja korraldust koordineerib EJL.

Esimene etapp peetakse 19. aprillil Tallinnas jalgpalliliidu sisehallis. Turniiri juhend ja lisainfo on leitavad Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel.