Sebastian Leok tegi Itaalias karjääri parima sõidu

Esmakordselt sel hooajal oli lisaks Sebastian Leokile EMX250 klassis osalemas ka Richard Paat. Esimesse kvalifikatsioonigruppi kuulunud Paat aga kahjuks ennast ajasõidus neljakümne parima hulka sõita ei suutnud ja tal tuli võistlussõite kõrvalt vaadata, vahendab msport.ee.

Teises grupis rajale tulnud Sebastian Leok sõitis välja kuueteistkümnenda aja ning tagas sellega pääsu põhisõitudesse. EMX250 klassi esimeses võistlussõidus toimus stardikurvis suur kukkumine, millest Leok puhtalt läbi pääses. Sõidu esimese poolega õnnestus Leokil vahepeal seitsmendaks tõusta, kuid konkurendid tõukasid ta taas üheksandaks. Sõidu lõpus õnnestus eestlasel aga kohta parandada ning Leok lõpetas sõidu kaheksanda kohaga.

Teises võistlussõidus oli Leok esimeste kurvide järel 19. kohal, aga esimese ringi lõpus tabas eestlast ebaõnn. Tema ees olnud konkurent kukkus ja Leok jäi sinna samuti kinni. Sellega olid hea koha lootused kõik kustunud ja pidi pingutama veel punktikoha eest. Sellest jäi natuke puudu ja Leok lõpetas sõidu 25. kohal.

Etapi kokkuvõttes teenis Leok 13 punkti ja see andis talle 16. koha. Esikoht läks 39 punktiga Francisco Garciale, teine oli 38 punktiga Fueri ja kolmas 30 punktiga hispaanlane Adria Monne. Kolme etapi järel on Leok 19 punktiga 24. kohal Liidrikohta hoiab 106 punktiga Reisulis, teine on 90 punktiga Zanocz ja kolmas 85 punktiga etapilt vigastuse tõttu eemale jäänud Adrien Petit.