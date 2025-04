U-17 jalgpallikoondis jäi UEFA sõprusturniiri avakohtumises Gruusiale alla

Gruusia haaras kohtumises juhtohjad juba kolmandal mänguminutil, kui Eesti väravavaht oli kastist väljas ning Sandro Mikautadze kasutas olukorra ära – möödus puurivahist ja saatis palli tühja võrku. Veerandtunnil nõelas Gruusia standardolukorrast enda teise värava. Rohkem tabamusi avapoolajal ei sündinud ning vaheajale mindi Gruusia 2:0 juhtimisel, vahendab jalgpall.ee.

Teise poolaja alguses suurendas vastane kohe oma edu – pallivõitmise tulemusel suudeti end liinide vahelt läbi mängida ning pall madalalt väravasse suunata. Sarnase stsenaariumi järgi sündis 60. minuti Gruusia neljas tabamus.

Vastane oli tunduvalt ründavam osapool ning tekitas eestlaste värava all veel ohtlikkust, ent otsustavatel hetkedel päästis Eestit kaitsetöö, väravas seisnud Harly Ollin ning Gruusia ebatäpsus. Nii lahkuti väljakult Gruusia 4:0 võiduga.

Peatreener Marko Pärnpuu sõnul jäi Eesti noortekoondis vastasele alla mitmes mänguelemendis. "Vastane mängis meist paremini – nad olid teatud olukordades võimsamad, otsustavamad, kiiremad ja osavamad. Nad lõid väravaid ja tekitasid rohkem momente," tõdes juhendaja. "Meid karistati omaenda eksimuste eest. Tänases mängus me ei mänginud sellel tasemel, milleks tegelikult võimelised oleme."

"Mängu mõjutas kindlasti see, et see oli meie selle aasta esimene rahvusvaheline kohtumine ja mängiti murul, samas kui poisid on harjunud kunstmuruga. Tahest tahmata sellised tingimused mõjutavad – need pole vabandused, vaid põhjused," lisas Pärnpuu.

Eestit ootab sõprusturniiri teine kohtumine ees kolmapäeval, kui kohtutakse võõrustajariigi eakaaslastega.