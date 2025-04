Eesootaval nädalavahetusel selguvad Eesti meistrid ilu-ja rühmvõimlemises

Eesti meistrid selguvad iluvõimlemise mitmevõistluses, iluvõimlemise üksikalades (rõngas, pall, kurikad lint) ning rühmvõimlemise vabakavades.

Iluvõimlejate täiskasvanute vanuseklassis on starti minemas rekordiline arv iluvõimlejaid, tervelt 33. Võistluse peasoosikuks on valitsev Eesti meister Anette Vaher, kellele pakub tugevat konkurentsi tartlanna Valeria Valasevitš. Pärast pikka vigastuspausi naaseb võistlustulle ka 2023. aasta EM-i mitmevõistluse finalist Ester Kreitsman.

Eesti meistrivõistlused on meistriklassi iluvõimlejatele viimaseks kvalifikatsioonivõistluseks enne iluvõimlemise Euroopa meistrivõistlusi, mis toimuvad juuni alguses Tallinnas Unibet Arenal. Juunioriklassi individuaalvõimlejatele on samuti tegemist kvalifikatsioonivõistlusega, mis otsustab Eesti koondise kooseisu juunikuus Sofias Bulgaarias toimuvaks juunioride MM-iks.

Rühmvõimlemises on meistriklassis üksteiselt mõõtu võtmas neli rühma, kellest juunioride MM-hõbe Võimlemisklubi Rütmika Rebasesabad on esimest aastat võistlemas täiskasvanute seas. Eesti meistrivõistlused on viimaseks ettevalmistuseks enne teist MK-etappi Torontos aprilli lõpus.

Ilu- ja rühmvõimlemise Eesti meistrivõistluste raames toimuvad ka Tublide turniir ning kontrolltreening Eesti ning Leedu iluvõimlemise rühmkava koondistele.

Eesti meistrivõistluste ajakava:

18.04 – iluvõimlemise lasteklass, iluvõimlemise juuniori- ja meistriklassi rõnga- ning pallikavad

19.04 – iluvõimlemise noorteklass, iluvõimlemise juuniori- ja meistriklassi kurikate- ja lindikavad, rühmvõimlemise eelvõistlus

20.04 – Tublide turniir, iluvõimlemise juuniori- ja meistriklassi finaalid, rühmvõimlemise finaalid, rühmkava koondiste kontrolltreening