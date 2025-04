Winnipeg Jets kindlustas NHL-is põhihooaja võidu

Jets kindlustas klubi ajaloo esimese põhihooaja võidu pärast seda, kui nende lähim konkurent Washington Capitals kaotas pühapäeval Columbus Blue Jacketsile 1:4. Jets ise pidi mõned tunnid hiljem toimunud kohtumises tunnistama Edmonton Oilersi 4:1 paremust.

"Presidendi karikas ei ole see autasu, mida me jahime," ütles Jetsi kaitsja Dylan DeMelo. "Meil on olnud fantastiline põhihooaeg. Oleme teinud palju head ja mänginud stabiilselt kvaliteetset hokit. Aga nagu ma juba mainisin, siis meie pilgud on suunatud kõrgemale. Tahame olla esimene Kanada klubi pärast 1993. aastat, kes võidab Stanley karika. Just selle nimel me töötamegi."

Põhihooaja võiduga teenis Jets endale koduväljakueelise Stanley karikavõistluste lõpuni.

