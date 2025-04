Rahvusrekordit ohustanud Ahtiainen teenis Rootsis pronksise autasu

Ahtiainen tuli pronksmedalile 100 meetri liblikujumises, finišeerides ajaga 52,30. Enda nimele kuuluvale Eesti rekordile jäi ta alla vaid 0,12 sekundiga. Esikoha teenis hollandlane Nyls Korstanje ajaga 50,97.

"Olen väga rahul. Ujutud aeg andis mulle tohutult enesekindlust tulevasteks võistlusteks," kommenteeris Ahtiainen, lisades, et tal on alati hea meel Stockholmis võistelda. "Konkurents on siin väga tugev – see annab adrenaliini ning paneb täiesti uuel tasemel pingutama."

Esmaspäeval läheb võistlustulle Maria Romanjuk, kes stardib 200 meetri rinnuliujumises.