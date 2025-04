Man Unitedit tümitanud Newcastle kordas 94 aasta tagust saavutust

Sandro Tonali viis Newcastle'i 24. minutil juhtima ja kuigi Alejandro Garnacho lõi 37. minutil ühe tagasi, siis tabasid võõrustaja poolelt veel Harvey Barnes (49. ja 64. min) ja Bruno Guimaraes (77. min).

Newcastle'il õnnestus esimest korda pärast 1921. aastat võita Man Unitedi vastu mõlemad liigakohtumised. Detsembris saadi Man Unitedist nende koduväljakul jagu 2:0.

Newcastle kirjutas tabelisse neljanda järjestikuse võidu ja tõusis neljandale kohale, olles kogunud 56 punkti. Man United asub 38 punktiga 14. real.

Liidermeeskond Liverpool naasis võidurajale, kui koduväljakul alistati West Ham 2:1.

West Ham leidis Luis Diaze avaväravale vastuse 86. minutil, kui palli saatis omade võrku Liverpooli kaitsja Andy Robertson. Lõppsõna jäi siiski Liverpoolile ning kolm minutit hiljem skooris võiduvärava meeskonna kapten Virgil van Dijk.

Liverpool on kogunud 32 mänguga 76 punkti ehk 13 enam kui lähim konkurent Londoni Arsenal. Hooaja lõpuni jääb veel kuus vooru.

Teised tulemused:

Chelsea - Ipswich 2:2

Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur 4:2

