Rihma ja Kivikas võitsid kevadise orienteerumisvõistluse

12.–13. aprillil toimus Setomaa vallas Lutepääl traditsiooniline orienteerumisvõistlus Peko Kevad, mida viidi läbi juba 32. korda. Kahepäevasel võistlusel osales üle 350 orienteeruja Eestist ja Soomest. Põhiklasside kõrges konkurentsis võidutsesid Annika Rihma (OK Põlva Kobras) ja Kenny Kivikas (OK Ilves).

Lutepää reljeefne maastik ja hea joostavusega mets pakkusid osalejatele tehniliselt vaheldusrikast ja füüsiliselt nõudlikku rada. Osalejate sõnul saadi Peko Kevadelt seda, mida kevadiselt orienteerumisvõistluselt oodata ongi – tehniliselt mitmekesist väljakutset ning võimalust testida oma sportlikku vormi enne suvist orienteerumishooaega.

Laupäeval võisteldi tavarajal ning pühapäeval lühirajal. Peko Kevade võitjad selgusid kahe päeva tulemuste liitmisel. Naiste põhiklassis läks esikoht mõlemal päeval võitnud Annika Rihmale (OK Põlva Kobras), teise koha sai Lovise Harriette Koppel (Tartu Katoliku SK) ja kolmandale kohale tuli Margret Zimmermann (OK Kape).

Meeste põhiklassi paremusjärjestus kujunes ka päeva summas järgmiselt. Võitjaks tuli mõlemal päeval võitnud Kenny Kivikas (OK Ilves), teise koha saavutas Pärtel Külvik (Tartu Katoliku SK) ja kolmanda koha võitis Reigo Teervalt (OK Värska Peko).

Korraldajate sõnul möödus üritus ladusalt ja heade emotsioonidega. "Rõõm on näha, et Peko Kevad on endiselt paljudele orienteerujatele hooaja üks olulisemaid starte. Meie jaoks on tähtis hoida traditsiooni ja samas pakkuda igal aastal midagi uut," ütles peakorraldaja Raul Kudre.