Denis Grabe tuli kodusel Euroopa karika etapil teiseks

Poolfinaalis alistas Grabe sakslase Yuma Dörneri 10:7, teises poolfinaalis võitis Filler kaasmaalast Stefan Kasperit 10:7. Finaalis pidi Eesti esinumber tunnistama Filleri 10:6 paremust 6:10. Filler on nüüd kümnekordne Euroopa karika etapi võitja.

Teise eestlasena jõudis 32 parema sekka ka Karl Gnadeberg, kes aga kaheksandikfinaali ei jõudnud.

Sakslanna Pia Filler kindlustas pääsu finaali, kui võitis austerlannat Sandra Baumgartenit 8:7. Ka teine poolfinaal oli väga tasavägine – austerlanna Jasmin Ouschan alistas hispaanlanna Maria Teresa Ropero samuti skooriga 8:7.

Kuigi Filler suutis finaalis Ouschani 7:1 edumaad märkimisväärselt vähendada, siis lõppskooriks jäi 8:6 juba 20. korda Euroopa karika etapi võitnud austerlanna kasuks.

Vahetult enne Euroopa karika etappi peeti Tallinnas ka piljardi Euroopa meistrivõistlused ehk kokku mängiti Kalevi Spordihallis piljardit järjest kaks nädalat.

"Kalevi spordihallis toimunud Euroopa meistrivõistluste ja Euroopa karika etapi korraldus oli tipptasemel ja hea meel oli kodupubliku ees näidata häid tulemusi," ütles Grabe, kes teenis lisaks Euroopa karika etapi hõbemedalile Euroopa meistrivõistlustelt ka pronksmedali.

"Tegemist oli tõelise piljardimaratoniga, kus 14 päeval kestsid võistlused hommikust õhtuni. Korraldajad veedavad Kalevi Spordihallis kokku lausa 23 päeva järjest," ütles võistluste peakorraldaja ning Predator Piljardispordi Akadeemia asutaja ja treener Kristjan Kuusik.

Võrreldes varasemate aastatega näitasid äsja Tallinnas lõppenud Euroopa meistrivõistlused ja Euroopa karika etapp hüppelist vaadatavuse kasvu.

"Ainuüksi kahe nädala jooksul kogusid Tallinnas toimunud võistlused veebi vahendusel kümme korda rohkem vaatamisi, kui kõik eelmisel aastal Euroopa Piljardiliidu poolt korraldatud võistlused kokku," ütles Kuusik.

Ta lisas, et võistlustel kasutatud laudade tootja Predator Groupi omanik ja tegevjuht Karim Belhaj oli sarnaselt osalejatega korralduse kvaliteedist ja Tallinnast väga positiivselt üllatunud ja arvas, et Tallinnas on võimalik korraldada isegi maailmameistrivõistlusi.