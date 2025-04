Alcaraz kohtub Monte Carlo turniiri finaalis Musettiga

Alcaraz (ATP 3.) kohtus hispaanlaste vastasseisus Alejandro Davidovich Fokinaga (ATP 42.) ning Alcaraz alustas hästi, kui asus kohtumist 5:2 juhtima. Temast neli aastat vanem kaasmaalane suutis seejärel viigistada ning seti lõppmängu viia, aga Alcaraz teenis seal kindla 7:2 võidu.

Teises setis läks Alcaraz taaskord varakult juhtima, kuid sel korral ta Davidovich Fokinal viigistada ei lubanud. Seisul 5:3 raiskas Alcaraz neli matšpalli, aga järgmises geimis teenis ta teisel katsel 6:4 setivõidu.

Alcaraz realiseeris 7:6 (2), 6:4 võiduga finaalikoha, viimati mängis ta Masters-sarja turniiri finaalis eelmise aasta märtsis, kui alistas Indian Wellsi finaalis Daniil Medvedevi. "Väga pikk aeg," ütles Alcaraz. "Pidin kannatlikult ootama ja uskuma, et see võimalus jälle tuleb. Inimesed ei ole alati kannatlikud ja tahavad, et ma igal turniiril finaali jõuaks. Mul on heameel, et nad saavad siin seda näha."

Hispaanlase vastaseks finaalis on 23-aastane itaallane Lorenzo Musetti (ATP 16.), kes kaotas poolfinaalis avaseti Alex De Minaurile (ATP 10.) 1:6. Teine sett kulges tasavägiselt seisuni 4:4, mil Musetti kahe järjestikuse geimivõiduga matši otsustavasse setti viis.

Otsustavas setis õnnestus itaallasel saavutada 5:3 eduseis, aga De Minaur viigistas ning läks veel juhtima. Musetti taastus ning viimane finalist selgus lõppmängus. Musetti läks juhtima 4:3, misjärel austraallane viigistas, aga itaallane näitas siis sisu ning realiseeris kokkuvõttes 1:6, 6:4, 7:6 (4) võidu.

Kumbki mees pole Monte Carlo turniiril finaali jõudnud. Kui Alcaraz finaali võidab, kerkib ta maailma edetabelis teisele kohale, Alexander Zverevist mööda.