Grabe pääses kodusel karikaetapil finaali: lähen hea hooga edasi

Grabe alustas karikaetappi võimsalt ning tagas kolme järjestikuse võiduga koha 32 parema seas. Grabe alistas siis Slovakkia mängija Balazs Kölesi 10:6, seejärel purustas ta norraka Emil-Andre Gangflöti 10:1 ning pääses sellega veerandfinaali, kus sai tulemusega 10:8 jagu austerlasest Albin Ouschanist.

Poolfinaalis alistas Grabe sakslase Yuma Dörneri 10:7 ning finaalis läheb ta taas vastamisi sakslasega, sest teises poolfinaalis kohtuvad Stefan Kasper ja Joshua Filler. "Mitte kõige parem mäng, aga tähtis on võit ja kõik vastased on tugevad. Pusimist on kõigiga," ütles Grabe pärast poolfinaali ERR-ile. "Lähen hea enesekindluse ja hea hooga edasi."

Grabe vastane veerandfinaalis, austerlane Ouschan on kahekordne 9-palli maailmameister. "See on hea võit ja annab enesekindlust juurde edasiseks. Eks finaal tuleb kindlasti tasavägine ja põnev," ütles Grabe.

Ta teenis äsja Kalevi Spordihallis toimunud Euroopa meistrivõistlustel 14.1 formaadis EM-pronksi. Tipptasemel piljardit on Tallinnas nüüdseks mängitud juba kaks nädalat, aga Grabe sõnul tuleb töö lõpuni ära teha. "Võtan tõsiselt ja proovin endast alati maksimumi anda. Senimaani on õnnestunud ja loodan, et õnnestub edasi ka häid tulemusi teha," sõnas ta.

Euroopa karikaetapi finaal algab õhtul kell 20.00.