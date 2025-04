Anier tegi Lee Mani eest taas skoori

Teise poolajal 58. minutil lõi Anieri seisuks 3:0. Esimesel poolajal olid teinud skoori Everton Camargo ja Dudu ning paar minutit pärast eestlase tabamust sai värava kirja ka Mitchel Paulissen.

34-aastane Anier on viimasel ajal heas vormis. Viimase kaheksa kohtumise jooksul, kui ta on saanud Lee Mani eest väljakule, on eestlane löönud seitse väravat. Liiga väravaküttide tabelis jagab ta üheksa tabamusega kuuendat kohta.

Viis kohtumist enne hooaja lõppu on Hongkongi kõrgliiga liidril Tai Pol kirjas 44 punkti, Lee Man jääb neist kolme silma kaugusele ja kolmas on Eastern AA 40 punktiga, kusjuures neil on ka üks matš varuks.

Lee Mani järgmised vastased ongi meeskonna otsesed konkurendid: kõigepealt kohtutakse kolmapäeval, 16. aprillil karikasarja poolfinaalis Tai Poga ja siis aprilli lõpus võõrustatakse liigamängus Eastern AA-d.