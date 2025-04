Neuville loodab suvel Sordo abile

41-aastane Sordo jagas eelmisel hooajal koos Esapekka Lappi ja Andreas Mikkelseniga võistkonna kolmandat autot, aga tänavuse hooaja eel muutis Hyundai strateegiat ning prantslane Adrien Fourmaux teeb kolmandas autos kaasa täishooaja.

Sellest hoolimata avaldas Sordo eelmise aasta lõpus soovi siiski mõnel MM-etapil neljandas autos sõita ja sama meelt on ka Neuville. "Ta võib meie võistkonda strateegiliselt aidata," lausus belglane väljaande AS Diario vahendusel.

"Ma arvan, et Hyundai soovib Danit mõnel rallil kasutada. Loodetavasti saame peagi kinnitust, sest ta on kiire sõitja ja võib tuua meile mõned suurepärased tulemused. Me vajame ka võite, nii et Sordo mõnele rallile kaasa võtta on kindlasti hea idee."

Väljaande andmetel peaks Sordo startima nii Sardiinias kui ka Akropolise rallil. Mullu oli ta mõlemal võistlusel pjedestaalil.

Lisaks on hispaanlast oodata starti ka mais toimuval Portugali rallil, kuid Rally2 autoga, sest tegemist on ühtlasi Portugali meistrivõistluste etapiga ja Sordo osaleb tänavu selles sarjas. Kahel esimesel etapil tuli ta teise endise WRC sõitja Kris Meeke'i järel teiseks.

Tänavu on MM-sarjas sõidetud kolm etappi ning kindla liidrikoha on haaranud neist kaks võitnud Toyota piloot Elfyn Evans. Neuville jääb temast 36 ja Ott Tänak 39 punkti kaugusele.

Järgmine etapp sõidetakse 24.-27. aprillil Kanaari saartel.