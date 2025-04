Jäähoki naiste MM-il domineerivad jätkuvalt Kanada ja USA

Tšehhi linnas Ceske Budejovices alanud jäähoki naiste maailmameistrivõistlustel on peetud kolm esimest võistluspäeva ning favoriitidel Kanadal ja USA-l on kaks kindlat võitu kirjas.

Ameeriklannad alustasid turniiri 7:1 (3:0, 2:1, 2:0) võiduga Soome üle ja alistasid teises mängus võõrustaja Tšehhi 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Kanada sai kõigepealt jagu Soomest 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) ja seejärel ka Šveitsist 4:0 (1:0, 3:0, 0:0).

Vastavalt turniirisüsteemile on kõrgemas grupis viis naiskonda, kes kõik saavad edasi veerandfinaali ja madalamas grupis samuti viis naiskonda, aga nendest jõuavad kaheksa hulka kolm paremat.

Madalamas grupis on hetkel teel veerandfinaali Rootsi ja Jaapan, kes on võitnud mõlemad oma senipeetud mängud.

Jäähoki naiste maailmameistrit on seni selgitatud 23 korda ja 22 korda on finaalis madistanud Kanada ja USA. Kanadal on 13 ja USA-l kümme tiitlit.

Vaid korra - 2019. aastal - jõudis finaali keegi kolmas ehk toona kodujää eeliseid nautinud Soome, kes pidi karistusvisete seeria järel siiski tunnistama USA paremust.

Viimasest neljast MM-turniirist kolm on võitnud Kanada, kuid USA võitis sellele eelnevad viis turniiri. Tänavune maailmameister selgub pühapäeval, 20. aprillil.