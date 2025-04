Anna Gret Asi jättis NCAA-ga hüvasti ning jätkab karjääri Euroopas

23-aastane taganaine tegi USA üliõpilasliigas oma debüüdi 2021. aasta sügisel Arizona eest, aga siirdus järgmisest hooajast Oklahoma State'i ülikooli. Neljapäeva õhtul tegi ta aga ühismeediasse postituse, milles jättis ülikooliga hüvasti.

"Treenerid andsid võimaluse ühele lapsele, kes oli täielikult eksinud. Nad tervitasid mind kõige keerulisemal hetkel ja aitasid mul sellest tugeva ja enesekindlana väljuda," sõnas Asi. "Jään igavesti Stillwateris veedetud ajale tänulikuks. Kõik need tõusud ja mõõnad. Õppisin siin olles, et kõige olulisem on inimesed, kes su ümber on."

"Jään seda igatsema, aga vanemaks saamine on päris ja iga päevaga hakkan aru saama, et see peatükk on minu jaoks läbi saanud," lisas ta.

Asi veetis eelmisel hooajal keskmiselt mängus platsil 34,1 minutit ning kogus selle ajaga 12,7 punkti, 4,6 korvisöötu, 3,4 lauapalli ja 1,5 vaheltlõiget. Lisaks tabas ta väljakult 42,9-protsendiliselt ning kolmesejoone tagant 38,3-protsendilise täpsusega. Tänavu mängis ta keskmiselt mängus 30,2 minutit ning kogus 11,8 punkti, 3,1 korvisöötu, 2,0 lauapalli ja 1,1 vaheltlõiget, kuid visketabavus jäi veidi kehvemaks.

Oklahoma State pääses ka naiste Märtsihullusele, aga esimeses ringis jäädi South Dakota State'ile tulemusega 68:74 alla.

Asi ütles Postimees Spordile, et on sõlminud lepingu Euroopa klubiga, aga võistkonna nime veel välja öelda ei tohtinud.