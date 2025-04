Salah sõlmis Liverpooliga uue lepingu

32-aastane Salah kuulub kindlalt Liverpooli väärika ajaloo parimate mängijate sekka, kuid pärast peatreener Jürgen Kloppi lahkumist eelmise aasta kevadel on Salah aga mitmel korral maininud, et pole oma tuleviku osas kindel.

Salah ütles märsti alguses hoopis, et lahkub klubist, kuid Liverpooli poolehoidjate hirmud tõeks ei saanud, sest klubi teatas reedel, et on sõlminud ründajaga uue kaheaastase lepingu.

"Olen väga põnevil! Meil on suurepärane meeskond, sõlmisin selle lepingu, sest usun, et meil on võimalus võita ja head jalgpalli mängida," ütles Salah klubi kodulehele. "Olen siin oma parimad aastad veetnud, kaheksa aastat platsil veetnud. Loodetavasti jõuan kümneni. Naudin siin elamist, siin mängimist. Tahaksin fännidele öelda, et mul on väga-väga hea meel jätkata."

32-aastane Salah on Liverpooli särki kandnud 394 mängus ning löönud 243 väravat, millega on klubi ajaloolises edetabelis Ian Rushi (346) ja Roger Hunti (285) järel kolmandal kohal.

Salah on Liverpooliga võitnud Meistrite liiga ning Inglismaa meistritiitli, lisaks on võidutsetud klubide MM-il, UEFA superkarikavõistlustel, Inglismaa karikavõistlustel ja liigakarikavõistlustel. Liverpool liigub tänavu taas Inglismaa meistritiitli suunal, pärast 31 mänguvooru on neil Londoni Arsenali ees 11-punktiline edu.

Lisaks Salah'le on ebakindla tuleviku osas sõna võtnud ka keskkaitsjast kapten Virgil van Dijk, kelle leping saab samuti selle hooajaga läbi. Lisaks saab selle hooajaga läbi ka 26-aastase Trent Alexander-Arnoldi leping ning britti seostatakse meedias tugevalt Madridi Realiga.

Inglismaa kõrgliiga hooaeg lõppeb 25. mail.