Norra koondise juures treeniv Ilves saab uue hüppetreeneri

Kahevõistleja Kristjan Ilves ütles, et tema senine peatreener Norra koondise juures tõenäoliselt ei jätka ning eestlane hakkab tõenäoliselt treenima Jarl Magnus Riiberi endise juhendaja käe all.

Ilvese leping Norra koondisega kehtib järgmise hooaja lõpuni. "Ainus küsimärk on, milline hakkab süsteem välja nägema, sest enamik treenereil lõppes leping selle talvega. Tean, et Jan Schmid suure tõenäosusega peatreenerina ei jätka, kuid ta tahab juhendada kahevõistlejaid Trondheimis ja see on minu jaoks oluline. Oleme temaga just eelkõige murdmaatreeningutes leidnud ühise keele," ütles Ilves Delfi Spordile.

"Hakkan vaikselt saama 30 ega õpi uusi trikke. Mul on vaja leida inimene, kes toob hüppemäel sädeme silmi tagasi," lisas eestlane.

Edaspidi hakkab Ilves suure tõenäosusega hüppeid lihvima endise Jarl Magnus Riiberi juhendaja käe all. "Tal, tõsi, on oma ideed, kuidas asjale läheneda ehk siis ta tahab meid panna hüppama Riiberi stiilis, kuid see pole võimalik, keegi ei suuda Riiberit jäljendada," ütles Ilves. "Arvan, et pidanuks lõppenud talvel rohkem iseennast kuulama, mitte vaatama kogu aeg treenerile otsa, et mida tegema pean. Kui asi ei toimi, tuleb sellele öelda ei ja leida teine lahendus."