Knotten jäeti Norra koondisest välja: treenerid valetasid mulle

Võimas Norra meeskond peab tulevikus hakkama saama ilma legendaarsete Bö vendadeta, kuid ega koondise nimekiri liialt palju nõrgemaks ei jää. Meeskonna liidriks saab MK-sarja üldvõitja Sturla Holm Lägreid, kellega liituvad Johannes Dale-Skjevdal, Endre Strömsheim ning Vetle Sjaastad Christiansen, kellel oli eelmise hooaja lõpus koondise valikute osas mitmeid etteheiteid. Bö vendade kohad said omale Martin Uldal ja Vebjörn Sörum.

Naiskonna esialgsesse valikusse kuuluvad Ingrid Landmark Tandrevold, Ragnhild Femsteinevik, Juni Arnekleiv, Ida Lien, Maren Hjelmeset Kirkeeide ning Marthe Kraakstad Johansen.

"Järgmisest hooajast tahame naiskonna tulevikule tähelepanu pöörata. Treenerid koostavad põhjaliku plaani, millega hooajale vastu minna," sõnas koondise spordidirektor Per Arne Botnan.

"Selleks on meil vaja, et sportlased oleksid sajaprotsendiliselt sellega nõus ning annaksid endast parima, et see plaan õnnestuks. Meil ja Karoline Knottenil olid erinevad soovid, mistõttu otsustasime, et Karoline jääb rahvuskoondisest välja," lisas Botnan.

30-aastane Knotten lõpetas mullu MK-hooaja 14. kohaga ning jäi norralannade seas alla vaid kümnendana lõpetanud Kirkeeidele. "See oli šokeeriv otsus," ütles Knotten Norra ringhäälingule NRK. "Küsisin treeneritelt, kas nad tahavad mind koondisesse. Nad ütlesid, et tahavad. Mulle öeldi, et arutame seda edasi, kuid mulle ei antud enam infot."

"Ma ei saa neid enam usaldada, nad valetasid mulle," lisas ta.

Knotteni sõnul esitasid koondise treener Sverre Huber-Kaas ning peasekretär Morten Aa Djupvik talle olümpiahooajaks treeningkava. "Kuna nad ootavad täielikku pühendumust, tahaksin ma täpselt teada, mis nende filosoofia ja plaanid on. Mis kogemustest õpitud on ja milliseid parandusi järgmine hooaeg tehakse," rääkis Knotten.

"Ja tõenäoliselt just nende küsimuste pärast ei usaldanud treenerid enam mind ja otsustasid mind koondisest välja heita," lisas norralanna.