Tuisk ja Ebras lõpetasid Belgia ühepäevasõidul 15 parema seas

Seejuures püüti peagrupi ees sõitnud jooksikud kinni vaid 1,5 kilomeetrit enne lõpujoont. Balsamo edestas finišis hollandlannat Charlotte Kooli (Team Picnic PostNL) ja kaasmaalannat Chiara Consonnit (Canyon//Sram zondacrypto). Neljal varasemal aastal on sellel sõidul võidutsenud Lorena Wiebes, keda seekord stardis ei olnud, vahendab ejl.ee.

"See võit on minu jaoks tõesti oluline, sest lõpuks sain realiseerida kogu töö, mida mu tiimikaaslased on hooaja alguses mu jaoks teinud," ütles Balsamo finišis. "Nad teevad alati suurepärast tööd ja ma olen väga õnnelik, et nüüd sain võidu."

Hooaja avastardi teinud Ebras ütles peale võistlust, et ta ei tundnud ennast sajaprotsendiliselt, aga samas halvasti ka mitte. "Enamus minu tiimikaaslaseid kukkusid, seega oli meil üsna segane olukord. Proovisin olla finišis lihtsalt nii ees kui võimalik," ütles ta.

Eesti valitsev meister Laura Lizette Sander (Team Coop – Repsol) finišeeris 95. kohal.

Prantsusmaal jätkuval Region Pays de la Loire velotuuri (UCI 2.1) teisel etapil (158,5 km) sai Rait Ärm (Van Rysel – Roubaix) 94. koha, kaotades võitjale üheksa minuti ja 21 sekundiga. Päeva parimad olid prantslane Victor Guernalec (Arkea – B&B Hotels; 3:47.42), norralane Sakarias Koller Löland (Uno-X Mobility) ja britt Noah Hobbs (EF Education – EasyPost). Velotuuri kolmandal etapil on kavas 165,9 kilomeetrit.