Serviti ja Viljandi võitlevad laupäeval Balti liiga finaalikoha eest

Meeste Balti liigas alustas käesoleval hooajal üheksa klubi. Põhiturniiri tulemuste põhjal tagasid otsepääsme finaalturniirile Põlva Serviti ja HC Dragunas. Veerandfinaalides võitlesid kahe koha pärast omavahel Viljandi HC ja Mistra ning Tenax Dobele ja Granitas. Esimesena mainitud meeskonnad tagasid kahe kohtumise kokkuvõttes pileti tuleval nädalavahetusel Leedus toimuvatele otsustavatele mängudele.

Balti liiga põhiturniiri vastavalt teisel ja kolmandal kohal lõpetanud Põlva Serviti ja Viljandi HC lähevad poolfinaalis vastamisi sel hooajal kuuendat korda. Eelmistest kohtumistest on kolmes paremad olnud põlvakad, kuid kaks viimast matši on viljandlased edu saavutanud. Kusjuures neljas mängus on meeskondi lahutanud vaid üks punkt, mis tõotab laupäevaks tõeliselt põnevat lahingut.

"Tuleb õnnestuda nii kaitses kui rünnakul," alustas mängu eelvaadet Viljandi HC mängumees Aleksander Pertelson. "Kahe võrdse meeskonna lahingu otsustavad tavaliselt väikesed detailid. Kui me laseme neil enda stiiliga mängu tempot dikteerida, siis läheb meil väga raskeks. Peame ohjad enda kätte võtma ning vigu minimeerima."

Eelmisel hooajal Balti liiga finaalis ühe väravaga Tenaxile alla jäänud Serviti jäi eelmises kohtumises Eesti meistriliigas alla Mistrale. Aasta tagasi samuti ühe väravaga pronksi kaotanud viljandlased kohtusid kolmapäeval koduses sarjas HC Kehraga, keda nelja väravaga võideti. Põlvakad on Balti liiga karika pea kohale tõstnud kolmel korral (2008, 2010 ja 2023). Viljandi HC suutis ajaloolise esimese võidu võtta 2022. aastal.

"Suuri üllatusi meeskonnad teineteisele enam pakkuda ei suuda," jätkas Põlva Serviti poolelt Jürgen Rooba. "Kuna viimased omavahelised kohtumised on jäänud viimaste sekundite otsustada, peame kindlasti suutma lõpuni külma närvi säilitada ja distsipliinist kinni hoidma. Kvaliteet on meil olemas. Kõik peavad lihstalt suutma endast maksimumi välja pigistada."

Teises poolfinaalis lähevad omavahel vastamisi põhiturniiri võitnud Leedu klubi HC Dragunas ning tiitlikaitsja, Läti tiim, ZRHK Tenax Dobele, kes alistas veerandfinaalis Granitase. Meeskonnad on sel hooajal omavahel kohtunud kahel korral ning mõlemal korral on leedukad kindla võidu võtnud.

Balti liiga finaalturniiri ajakava Leedus Klaipedas:

12.04 Poolfinaalid

15:00 HC Dragunas (Leedu) - ZRHK TENAX Dobele (Läti)

17:30 Põlva Serviti - Viljandi HC

13.04

11:45 Pronksimäng

14:15 Finaal