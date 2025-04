Lauk lõpetas Hiinas peagrupis: pea ja jalgade vahel polnud harmooniat

Neljanda etapi tegi omanäoliseks trassi esimeses pooles olnud üks esimese ja kaks kolmanda kategooria tõus, mis muutis peagrupi finišiks 54-liikmeliseks. Peale pikka päeva näitas kõige kiiremat minekut 34-aastane uusmeremaalane Aaron Gate (XDS Astana Team; 4:09.31), edestades Pjotr Rikunovit (Chengdu DYC Cycling Team) ja Colombia ratturit Luis Carlos Chiad (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team; +0.03).

23. koha teeninud Lauk oli finiši järel pettunud, et peale sellist päeva ei suutnud olukorda realiseerida. "Raske etapp oli ja kõikidel tõusudel oli seis selline, et grupp vajutas täie gaasiga. See keeras mao ja kõik muu täiesti pahupidi," ütles Lauk. "Korrutasin terve lõpu endale, et mõtle, mõtle ja veelkord mõtle ehk sõida targalt, aga panin nii pange, kui pange kõigega panna sai. Pea ja jalgade vahel polnud üldse harmooniat."

Teistest eestlastest sai Oskar Nisu 63. (+14.48), Eesti valitsev meister Norman Vahtra 74. (China Glory – Mentech Continental Cycling Team; +20.33), Mihkel Räim 102. (+20.33), Martin Laas 103. (+20.33) ja Gleb Karpenko 115. (+46.14) koha.

Velotuuri üldarvestuses kerkis Lauk 50. positsioonile, Nisu jätkab 61., Vahtra 63., Laas 90., Räim 97. ja Karpenko 111. kohal. Reedel sõidetakse viimane, 181,75-kilomeetrine etapp, kus on taaskord sprinteritel võimalus võita.