Hollywood tunnustas Billie Jean Kingi

Varasemalt ainult kino-, televisiooni-, raadio-, teatri- ja muusikatähtedele mõeldud kuulsuste alleel hakati hiljuti jagama kohti ka spordimeelelahutuse valdkonnas.

Sportlike saavutuste kõrval ühiskondliku võrdsuse eestkõneleja rollis olnud praeguseks 81-aastane King on vastavas kategoorias esimene naine. "Oluline on see, et ma ei tahaks jääda viimaseks," sõnas ameeriklanna.

Hollywoodi kuulsuste allee asutati 1960. aastal ja Kingi täht on selles üldjärjekorras 2807. "Minu pere armastas muusikat ja filme," lisas tennisestaar. "Minu emale oleks see väga meeldinud."

Kingil on oluline roll naiste profitennise organisatsiooni WTA loomisel ja võrdsusele aitasid kaasa ka tema kohtumised meestennisist Bobby Riggsiga, millest Hollywood tegi 2017. aastal ka mängufilmi, kus Kingi rollis säras Emma Stone.

Kingi tseremoonial võttis sõna ka korvpallitäht Magic Johnson. "Sa võitled alati selle eest, mis on õige," tunnustas ta kaassportlast. "Sa jagad oma platvormi, oma häält, oma aega ja oma raha selle, et kutsuda esile muutusi."

Billie Jean King võitis karjääri jooksul üksik- ja paarismängus kokku 39 suure slämmi tiitlit.