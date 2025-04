Maailma 44. reket otsib ühismeedia abil uut treenerit

Stearnsi senine treener Tom Hill teatas koostöö lõpetamisest Instagrami postituses. "Pärast suurepärast 12 ühist kuud olen otsustanud lõpetada koostöö Peytoniga," kirjutas Hill, kes varem juhendas pikalt Maria Sakkarit. "Olen väga uhke kõige üle, mis me koos saavutasime: tema esimene WTA turniirivõit, karjääri kõrgeim edetabelikoht nii üksik- kui paarismängus ning tema esimene võit esikümnemängija üle."

"Olen väga tänulik, et olen saanud olla osa tema teekonnast ja näha tema arengut nii väljakul kui sellest väljapool," lisas ta. "Aitäh, Peyton, tubli töö, usalduse ja kõikide mälestuste eest. Sa pole mitte üksnes imeline mängija, vaid ka tõeliselt suurepärane inimene, keda saan enda sõbraks nimetada. Soovin sulle edaspidiseks vaid head, sind ootab suur tulevik!"

Stearns postitas seepeale ühismeediasse: "Otsin uut treenerit, mu postkast on avatud." Lisaks täiendas ta ka X-is, varasema nimega Twitteris enda biograafiat, kirjutades: "Mängin tennist ja vajan uut treenerit."

Stearns mängib järgmisena 22. aprillil Madridis algaval kõrgeima kategooria WTA turniiril.

Looking for a new coach… DMs are open pic.twitter.com/Py7TIBf44i