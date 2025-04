Safinid naasevad treeneritena võistluskarussellile

Eelmisest nädalast liitus meeste tennise maailma üheksanda reketi Andrei Rubljovi treeneritetiimiga endine maailma esinumber Marat Safin ning nüüd teatas naiste maailma 13. reket, et tema juhendajana asub tööle Dinara Safina, kes on samuti endine maailma esinumber.

"Sisimas olen alati tahtnud temaga koos töötada, aga teadsin, et ta polnud huvitatud. Ma pole kunagi tahtnud talle selles osas pinget peale panna, sest hoolin väga Maratist," selgitas Rubljov. "Aga siis sain teada, et ta äkki oleks huvitatud tennises töötamisest ja mõtlesin, et võin ju vähemalt küsida, mul pole midagi kaotada. Mu agent küsiski, rääkisime natuke ja nüüd oleme mõned päevad koos olnud."

Küsimusele, miks ta just Safinit enda treeneriks tahtis, vastas Rubljov: "See oli puhtalt sisetunne. Selles pole mingit loogikat ega erilist seletus. Olen teda lapsest saadik teadnud, ta oli minu inspiratsioon. Kui hakkasin paremini tennist mängima, sain temaga tuttavaks, sain teada, et ta on väga hea inimene. Tal on ka olnud erinevaid raskusi, millest tal õnnestus jagu saada. Ja nii ongi."

45-aastase Safini kõrval jätkab ka Rubljovi pikaajaline treener Fernando Vicente. Seejuures on nii Rubljovi agent Galo Blanco kui Vicente mängijakarjääri ajal Safini vastu mänginud, seega kõik on omavahel tuttavad. Karjääri jooksul kaks slämmiturniiri võitnud Safin lõpetas profikarjääri 2009. aasta sügisel.

Safin ja Rubljov testisid koostööd eelmisel nädalal näidisturniiril, sel nädalal teeb Safin treeneridebüüdi ATP karussellil, kui Rubljov mängib Monte Carlo Mastersil, kus avamatšis läheb vastamisi Gael Monfilsiga.

Hiljuti 21-aastaseks saanud Diana Šnaider, kes tegi tipptennises läbimurde eelmisel aastal, töötas siis kunagise maailma 18. reketi Igor Andrejeviga, aga aasta lõpus nende koostöö katkes ja siiani on Šnaiderit treeninud tema isa Maksim, aga nüüd leidis ta endale treeneri – Marat Safini noorema õe, peagi 39. sünnipäeva tähistava Dinara Safina.

"Olen viimastel kuudel otsinud sellist partnerlust, mille osas oleksin kindel, et see toimib nii väljakul kui väljakuväliselt. Dinara on mõistagi legend, olen väga elevil, et näha, mida suudame koos teha," kirjutas Šnaider ühismeedias.

Safina jõudis karjääri jooksul kolmel korral slämmiturniiri finaali ning mängis ka 2008. aasta olümpial finaalis. 26 nädalat maailma edetabelis esikohal olnud Safina lõpetas seljavigastuse tõttu ametlikult karjääri 2014. aastal, kuid viimase matši pidas ta tegelikult 2011. aastal.