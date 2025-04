Varjun võitis teise Eesti meesgolfarina USA ülikoolide turniiri

Missouri ülikooli koduväljakul The Club At Old Hawthornel peetud Tiger Invitational turniirivõit on seda magusam, et lisaks individuaalsele tiitlile õnnestus võita ka meeskondlikult.

Külma ning tuulise ilma ja keerulise väljakuseade kiuste õnnestus Varjunil ainsana saada lõppskooriks alla par'i vääriline tulemus. Tulemus -4 koosnes ringidest 70, 70, 66 ning viimasel ringil õnnestus teha lühikesel ca 304-meetrisel par4 peal ka puttatud eagle, kuna avalöök õnnestus griinile lüüa, teatas golfiliit pressiteate vahendusel.

Teiseks tulnud Ryan Ford (Cincinnati) kaotas Varjunile nelja löögiga. Meeskondlikult võitis Varjuni koduülikool Missouri.

Avapäeva võistlust lükati külmunud väljaku tõttu kaks tundi edasi, kuid eestlasele erinevalt paljudest teistest tippmängijatest rasked tingimused sobisid, kuna avaring tõi viis birdie't ning kahjuks sama palju bogey'sid. Teist ringi jõudis Varjun avapäeval ära mängida kümme rada ning tulemusega -1 asus ka turniiri juhtima ega andnud esikohta enam teisel päeval käest. Võistkondlikult oli Missouri edu kaheksa lööki teiseks jäänud St. Mary ülikooli ees. Turniiril kõrgeima asetusega (NCAA edetabeli 24.) olnud võistkond UNLV (University of Nevada, Las Vegas) jäeti alles seitsmendaks.

"Mängisime küll koduvõistlust, kuid väljak oli hoopis teine kui igapäevaselt. Griinid tehti väga kiireks, enamus lippe pandi 2-4 meetrit servast ja kallete kõrvale ning par oli 70 tavalise 72 asemel. Lisaks mängis rolli külm ja tuuline ilm, mis oli näha ka tulemustes," sõnas Varjun. "Selliseid võistlusi, kus individuaalne ja meeskondlik võit lähevad samasse kohta, ei juhtu just tihti. Seda enam on magus võtta oma esimene tiitel just kodusel võistlusel, kus õnnestusime ka võistkonnaga hästi. Suutsime keerulistes oludes vähe vigu teha ja olime kannatlikud. Sellistes oludes väga palju birdie võimalusi ei teki, sest pead lipust eemale lööma. Par'ide tegemine oli hea ja õnnestus ka mõned birdie'd lisada kui võimaluse saime. Kokkuvõttes super nädal nii isiklikult kui meeskonnaga, mis jääb pikaks ajaks meelde."

Esimese Eesti meesmängijana võitis USA ülikoolide turniiri Kevin Christopher Jegers, kes triumfeeris 2022. aastal Pat Hicks Invitationali nimelisel turniiril.