Gert Kivistik sai Guadeloupe'i saarel teise koha

Võistluse võitis Kevin Le Cunff (Team Madras Cycling Belle Eau; 2:52.57). Tema ja Kivistiku järel sai kolmanda koha Axel Taillandier (Team Madras Cycling Belle Eau; +0,06), vahendab ejl.ee.

"Liidri tiimist sõitis üks mees 55 kilomeetrit enne finišit minema. Peale tõuse jäime kaheksakesi. Kui ülejäänud tegelesid püüdmisega, siis jooksiku tiimikaaslased istusid kahekesi taga," kirjeldas Kivistik võistlust. "Oli näha, et kui nii jätkame, siis eest kätte ei saa, seega panin üheksa kilomeetrit enne lõppu gaasi ja jäime neljakesi. Saime jooksiku viis kilomeetrit enne finišit kätte ja siis hakkasid need tuulesistujad ründama. Lõpuni jõudsime kolmekesi, kuid mulle üllatuseks oli enne finišit veel üks vasakkurv, kuhu oleksin pidanud esimesena sisse minema. Oleks olnud üks magus võit meeskonna ees, kes on siinkandis terve hooaja domineerinud."

Reedel peetud avaetapil kimbutas Kivistikku toidumürgitus, mistõttu tuli finišeerida 66. positsioonil. Päeva kiireim oli Damien Urcel (Team Madras Cycling Belle Eau; 3:02.16). Teiseks etapiks oli eestlane kosunud ning ta pälvis kuuenda koha. Võidu teenis Le Cunff (2:20.07). Mitmepäevasõit koosneb kuuest etapist, millest viimased kolm sõidetakse selle nädala lõpus. Kivistik ei ole veel kindel, kas ta neist osa võtab.

Mitmepäevasõidu kokkuvõtet peetakse punktiarvestusena. Hetkel hoiab kolme võistluspäeva järel liidripositsiooni Le Cunff (150 p), talle järgnevad Urcel (125 p) ja Kendric Clavier (Team Cama CCD; 87 p). Kivistik on 72 punktiga kuues.