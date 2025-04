Eesti rattatiim loodab fännide abil paari aastaga jõuda tippude sekka

Eesti ainus profiratturite meeskond sõidab praegu kontinentaal- ehk tugevuselt kolmandal tasemel. Kõrgeimal ehk World Touri tasemel on 18 meeskonda, Pro tasemel on üks võistkond vähem.

Kõrgele tasemele jõudmiseks on Eesti tiim loonud ühisrahastusprojekti, mille raames saavad fännid tiimile annetusi teha ning vastutasuks sealt endale meeskonna fännitooteid hankida. Samuti on võimalus ka osaleda meeskonna ühistreeningul ja paaripäevases treeninglaagris Eestimaal ning muud.

"Meeskonna ja rattatootja QUICK'i, kes on ka tiimi nimisponsor, eesmärk on saavutada 2027 aastaks Pro Teami staatus. Selline meeskonna staatus annaks hüpoteetiliselt võimaluse osaleda mõnel suurtuuril ning ka klassikutel, kuid see pigem jääb ainult paberi peale. Antud eesmärk eeldaks hoopis teistsugust eelarvet ning lähenemist," teatas võistkond pressiteate vahendusel.

"Sel aastal registreerisime meeskonna Eestis ning võtsime kodumaalt uusi noori sõitjaid juurde. Plaanis oli ka suurendada Euroopa sõitude arvu, kuid sponsorite otsimine siit mandrilt ei läinud päris nii nagu lootsime ja nüüd panime püsti omanäolise projekti," rääkis meeskonna esindaja Rigo Räim.

"Ma tean, et meil on tegelikult päris palju fänne ja moraalseid toetajaid, Eestil peab olema enda profitiim ning see on nüüd see koht, kus rahvas saab näidata, kui palju nende meelest seda meeskonda vaja on. Kui kõik läheb hästi, siis tulevikus on sinimustvalge lipu all seilav meeskond hea hüppelaud kohalikele noortele ratturitele. Lähiriikides on Uno-X meeskond Norras hea näide. Muidugi nende rahakott on tunduvalt paksem," lisas Räim.

"See, et meeskonnal on eesmärk saada Pro Teami litsents 2027. aastaks ja seda Eesti lipu all, on väga kõva sõna," arvab meeskonna esisprinter Martin Laas. "Ma siiralt loodan, et Eesti ettevõtjad märkavad seda ning saavad aru, kui oluline see Eesti spordi ja rattaspordi jaoks on. Selle aasta Euroopa sõidud on koht, kus me saame oma eesmärki ehitama hakata ja selleks ongi praegu vaja fännide abi!"