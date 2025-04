Mäeuibo ja Pajur jõudsid Prantsusmaal esikümnesse

Mäeuibo sõnul toimus võistluse alguses palju rünnakuid ja vahepeal sai isegi üheskoos Pajuriga teistelt eest sõidetud, ent nad püüti siiski kinni. "Kui finišini jäi 50 kilomeetrit, kukkusin päris valusalt. Mõtlesin algul, et ei sõida üldse edasi," rääkis Mäeuibo ejl.ee-le. "Tiimi DS ütles seejärel, et võistlus pandi seisma ja otsustasin rahulikult gruppi tagasi sõita."

Kui võistlus uuesti käima pandi, sõitis suure grupiga teistelt eest Pajur, ent Atria meeskond tõmbas vahe umbes 11 kilomeetrit enne finišit kinni. "Sel hetkel teadsin, et nüüd tuleb ees olla, sest teed olid kitsad ja ees ootas palju kurve," jätkas Mäeuibo. "Viimane kilomeeter oli allamäge. Olin teisel positsioonil tiimikaaslase tuules. 400 meetrit enne lõpujoont läksin ette ja viimasesse kurvi 150 meetrit enne lõppu läksin neljandana. Tiimikaaslane sprintis end kolmandaks, ise jäin neljandaks. Usun, et see on väga hea tulemus, kuna peale kukkumist ei olnud enam kõige parem tunne."

Kolm parimat olid prantslased Louis Hardouin (Guidon Chalettois; 3:37.32), Mathias Sanlaville (Team Atria-Montlucon Cyclisme) ja Guillaume Bagou (Charvie-Chavagneux IC).